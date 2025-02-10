Вашингтон, 11 февраля, 2025, 01:24 — ИА Регнум. В рамках предстоящей поездки в Европу у спецпредставителя президента США по России и Украине Кита Келлога нет планов посетить Москву. Об этом 10 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По данным издания, Келлог намерен вести сбор информации и мнения должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля), во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом в Москву спецпосланник Дональда Трампа приезжать не планирует, отметили в статье.

В частности, Келлог планирует обсудить готовность стран ЕС взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения. США не собираются направлять войска в ЕС в рамках урегулирования конфликта, намерены ограничиться другими формами поддержки, указали в материале.

Не исключено, что Келлог обсудит с европейскими партнёрами увеличение расходов на оборону, усиление санкций в отношении российского энергетического сектора, использование замороженных российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Келлог заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он. По словам спецпосланника Трампа, восстановление мира на Украине не должно затянуться на годы, всё должно случиться как можно быстрее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 февраля отметила, что США много говорят об урегулировании конфликта на Украине, но не предпринимают никаких конкретных действий. Без чётких шагов Вашингтона будет преждевременным говорить о переговорах, подчеркнула дипломат.

Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Необходимо учесть законные интересы России, подчёркивал президент РФ Владимир Путин.