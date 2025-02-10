Вашингтон, 11 февраля, 2025, 01:18 — ИА Регнум. Представителей Киева, особенно главу режима Владимира Зеленского не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

«Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю. Мы должны извиниться за то, что администрация Байдена сделала с Украиной. Не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского?» — заявил Карлсон.

Своё мнение журналист пояснил тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже не является избранным президентом, срок его полномочий давно истёк, а значит прав он ни на что не имеет, в том числе управлять страной.

Дэвис также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию и предыдущая администрация могла сделать это в любой момент, но отказалась.

«И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», — пояснил бывший военный.

По мнению Дэвиса и Карлсона, до сих пор никаких конкретных предложений от Белого дома России не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен в ближайшие недели показать несколько вариантов завершения конфликта на Украине. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Кит Келлог будет собирать мнения официальных лиц на конференции по безопасности в Мюнхене, во время визитов в Киев и в европейские столицы.

Трамп и его помощники призывают Европу активнее поддерживать Украину и ожидают, что Киев предоставит доступ к природным ресурсам, будет покупать больше американской энергии в обмен на поддержку, заключили авторы.

Чиновники Белого дома приостановили разработку плана по урегулированию конфликта на Украине — в администрации Трампа пояснили такое решение тем, что хотят учесть мнение Евросоюза.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркивал, что должны быть учтены законные интересы России.