Вашингтон, 11 февраля, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен в ближайшие недели показать несколько вариантов завершения конфликта на Украине. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

ИА Регнум Трамп и Зеленский

Отмечается, что Кит Келлог будет собирать мнения официальных лиц на конференции по безопасности в Мюнхене, во время визитов в Киев и в европейские столицы.

По заверению издания, такая работа спецпосланника может подготовить почву для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой режима Владимиром Зеленским. При этом Келлог не планирует поездки в Россию.

Госсекретарь Марко Рубио 10 февраля заявил, что Трамп планирует «начать прокладывать широкий путь вперёд». Американский президент, по словам Рубио, готов напрямую поговорить с Путиным, при этом СМИ не раз писали, что Трамп угрожал новыми санкциями, если российский лидер не пойдёт на переговоры.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность предоставить сдерживающие силы для обеспечения соблюдения мирного урегулирования. США вряд ли предоставят войска для этих усилий, но могут оказать другую поддержку.

Генерал Келлог призовёт союзников тратить больше на оборону, чего требовал Трамп. Некоторые европейские чиновники советуют Штатам усилить меры против энергетического сектора России, включая снижение потолка цен на нефть и использование замороженных российских активов.

Трамп и его помощники призывают Европу активнее поддерживать Украину и ожидают, что Киев предоставит доступ к природным ресурсам, будет покупать больше американской энергии в обмен на поддержку, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, чиновники Белого дома приостановили разработку плана по урегулированию конфликта на Украине — в администрации Трампа пояснили такое решение тем, что хотят учесть мнение Евросоюза.

Кит Келлог заявил, что намерен провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над «мирным планом». Келлогу интересно мнение и вклад в процесс глав других государств.

Спецпосланник заверил ЕС, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.

31 января Келлог заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Условия прекращения конфликта на Украине, предложенные Зеленским, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, являются провокацией, считает депутат Госдумы от Крымского региона («Единая Россия»), член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркивал, что должны быть учтены законные интересы России.