Москва, 11 февраля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Магазины сети «Светофор» закрыли в ряде регионов после множества выявленных нарушений, в том числе продажи просроченного мяса. Об этом 10 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

По данным источника, в ходе одной из проверок сотрудники Россельхознадзора изъяла больше тонны мяса, поскольку более 100 кг продавались без ветеринарных сопроводительных документов, ещё 944 кг реализовывали без даты изготовления и сроков хранения. В некоторых мясных продуктах при анализе обнаружили несоответствие с указанным на этикетках составом.

Такие нарушения выявили в магазинах сети «Светофор» в Москве, Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Тверской, Ярославской, Московской, Омской, Тульской областях, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе.

Кроме того, обнаружили зарегистрированные, но не работавшие магазины в Иркутской области, Бурятии и Удмуртии.

Информацию о выявленных нарушениях предоставили в прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за многочисленных нарушений попросил правительство провести проверку «Светофора». Роспотребнадзор запланировал мероприятия на конец января 2025 года.

Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков 30 января отметил, что почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Учредители данной торговой сети решили за счёт низких цен получить конкурентные преимущества, но качество товаров оставляет желать лучшего, добавил он.