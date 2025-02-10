Вашингтон, 11 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. США приостановили финансирование проектов по расследованию военных преступлений на Украине. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Военная помощь США, Украина, Трамп

«Под вопрос поставлено дальнейшее субсидирование деятельности шести проектов с общим бюджетом в размере 89 млн долларов. В частности, свою экспертную оценку Киеву предоставляла Консультативная группа по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA)», — указали в издании.

Отмечается, что уже заморозили финансирование пяти проектов. Две инициативы субсидировались прекратившим работу Агентством США по международному развитию (USAID), один проект — напрямую Госдепартаментом, а три проекта финансировались за счёт Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. Под сокращения попали десятки работавших над проектами сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны США. После этого ряд украинских медиа попросили своих читателей оказать им финансовую поддержку из-за заморозки американских грантовых программ. Авторы Bihus открыто признались, что USAID финансировало значительную часть деятельности медиа. Также о помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа». При этом СМИ не стали указывать причину просьбы.

В расследовании проекта WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации, говорится, что 90% всех украинских СМИ получили финансирование от USAID. Агентство занимало первое место среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. Уточнялось, что на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах украинского ведомства достигала 64%. Теперь минцифры Украины придётся искать новый источник доходов.

Ранее американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности правительства США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID.