США прекратили помощь Украине в расследовании военных преступлений — СМИ
Reuters: США заморозили помощь Украине в расследовании военных преступлений
Вашингтон, 11 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. США приостановили финансирование проектов по расследованию военных преступлений на Украине. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Под вопрос поставлено дальнейшее субсидирование деятельности шести проектов с общим бюджетом в размере 89 млн долларов. В частности, свою экспертную оценку Киеву предоставляла Консультативная группа по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA)», — указали в издании.
Отмечается, что уже заморозили финансирование пяти проектов. Две инициативы субсидировались прекратившим работу Агентством США по международному развитию (USAID), один проект — напрямую Госдепартаментом, а три проекта финансировались за счёт Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. Под сокращения попали десятки работавших над проектами сотрудников.
Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны США. После этого ряд украинских медиа попросили своих читателей оказать им финансовую поддержку из-за заморозки американских грантовых программ. Авторы Bihus открыто признались, что USAID финансировало значительную часть деятельности медиа. Также о помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа». При этом СМИ не стали указывать причину просьбы.
В расследовании проекта WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации, говорится, что 90% всех украинских СМИ получили финансирование от USAID. Агентство занимало первое место среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. Уточнялось, что на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах украинского ведомства достигала 64%. Теперь минцифры Украины придётся искать новый источник доходов.
Ранее американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности правительства США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID.