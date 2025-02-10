Москва, 11 февраля, 2025, 00:19 — ИА Регнум. Телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», блогер Алёна Водонаева сообщила, что её экс-жених Антон Коротков пропал без вести в зоне СВО, позже выяснилось, что он погиб в Курской области. 36-летний парень был награждён Орденом Мужества. Его похоронили несколько дней назад.

Цитата из тф Деффчонки. 2015. Россия Алёна Водонаева

«Я связалась с семьей, у меня хорошие отношения с его сестрой и узнала все подробности. Мне очень больно и очень плохо», — написала Водонаева в Telegram-канале.

Она обещала оказать матери погибшего финансовую помощь.

По словам телеведущей, они с Антоном встречались около двух лет, были помолвлены, но в 2016 году расстались. Отношения сохранились доброжелательные.

Как сообщало ИА Регнум, тела вице-губернатора Приморья, первого командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова и двух бойцов отряда, Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, погибших в Курской области, доставили 9 февраля во Владивосток.