Вашингтон, 10 февраля, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Чиновники Белого дома приостановили разработку плана по урегулированию конфликта на Украине — в администрации президента США Дональда Трампа пояснили такое решение тем, что хотят учесть мнение Евросоюза. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Администрация Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — информировало издание.

Отмечается, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что намерен провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над «мирным планом». Келлогу интересно мнение и вклад в процесс глав других государств.

По информации газеты, спецпосланник заверил ЕС, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине, заявил 10 февраля глава форума Кристоф Хойсген. Он не уточнил, планируется ли по итогам конференции представить сам мирный план.

В конференции примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник Кит Келлог, глава киевского режима Владимир Зеленский и другие.

31 января Келлог заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США много говорят об урегулировании конфликта на Украине, но не предпринимают никаких конкретных действий. Без чётких шагов Вашингтона будет преждевременным говорить о переговорах, подчеркнула она.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркнул, что должны быть учтены законные интересы России.