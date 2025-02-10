Усть-Луга, Ленинградская область, 10 февраля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. От собственника танкера «Коала» потребовали убрать судно в порту Усть-Луга в Ленинградской области в течение трёх месяцев. Соответствующее распоряжение поступило от капитана морского порта Игоря Золотых.

Port-ustluga.ru Порт Усть-Луга

«Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трёх месяцев со дня издания настоящего распоряжения», — уточнили в документе.

Кроме того, владельца судна обязали согласовать с капитаном документацию, связанную с удалением танкера из акватории.

Как сообщало ИА Регнум, частичное затопление нефтеналивного танкера произошло 9 февраля в порту Усть-Луга в Ленинградской области. На борту судна случилась авария в машинном отделении. Танкер пришвартовали у причала, экипаж эвакуировали. Танкер находится в порту, вокруг него установили боновые ограждения. По словам главы области Александра Дрозденко, угрозы разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.

Пресс-служба Росморречфлота объявила о начале расследования аварии.