В России могут повысить штрафы за несообщение в военкомат о переезде
В ГД рассмотрят проект о росте штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Москва, 10 февраля, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект об ужесточении административных мер за несообщение в военкомат о переезде на срок более трёх месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Будем стараться это сделать [внести проект]», — анонсировал автор инициативы.
Предложенные размеры штрафов, по его словам, «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».
В настоящее время размер административного штрафа за несообщение в военкомат о переезде колеблется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Законопроектом предлагается усилить ответственность за подобные нарушения.
Как сообщало ИА Регнум, ранее правительство РФ одобрило проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде. Документ подразумевает внесение поправок в статью 21.5 КоАП РФ. В частности, предлагается ужесточение наказания за несообщение в военкомат или орган по первичному воинскому учёту в случае, если военнообязанный гражданин переехал на новое место жительства на срок более трёх месяцев и не имеет там регистрации.
По словам Андрея Картаполова, согласно действующему законодательству, россияне обязаны сообщать в военкомат о переезде, а также о выезде из страны на срок более шести месяцев и о возвращении на территорию РФ. Закон также требует, чтобы состоящий на воинском учёте сообщал об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы, должности.