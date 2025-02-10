Москва, 10 февраля, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект об ужесточении административных мер за несообщение в военкомат о переезде на срок более трёх месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные билеты

«Будем стараться это сделать [внести проект]», — анонсировал автор инициативы.

Предложенные размеры штрафов, по его словам, «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

В настоящее время размер административного штрафа за несообщение в военкомат о переезде колеблется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Законопроектом предлагается усилить ответственность за подобные нарушения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее правительство РФ одобрило проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде. Документ подразумевает внесение поправок в статью 21.5 КоАП РФ. В частности, предлагается ужесточение наказания за несообщение в военкомат или орган по первичному воинскому учёту в случае, если военнообязанный гражданин переехал на новое место жительства на срок более трёх месяцев и не имеет там регистрации.

По словам Андрея Картаполова, согласно действующему законодательству, россияне обязаны сообщать в военкомат о переезде, а также о выезде из страны на срок более шести месяцев и о возвращении на территорию РФ. Закон также требует, чтобы состоящий на воинском учёте сообщал об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы, должности.