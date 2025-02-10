Москва, 10 февраля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Инициаторы предполагают утвердить список разрешённых имён. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

ИА Регнум Младенец

«Текст готов, всё готово, пояснительная. Как только мы находим вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена, то уже готовы к внесению», — сказала Буцкая в прямом эфире Telegram-канала.

Как пояснила депутат, сначала суть законопроекта заключалась в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков — именами девочек. В настоящий момент законопроект предполагает наличие большого закрытого списка разрешённых имён, сказала Буцкая.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — добавила инициатор.

Татьяна Буцкая высказала своё мнение относительно инициативы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»). Он предложил дать детям право менять своё имя до достижения совершеннолетия в случаях, когда они подвергаются травле, даже если их родители против смены имени.

Ранее это предложение было направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Думаю, упрёмся в тот самый список имён, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот — ребёнок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями не пошёл и не переименовал себя в того самого Пельменя», — добавила парламентарий.

Инициатива разрешить несовершеннолетним самостоятельно менять свои имена не поможет избавиться от буллинга, так как проблема зачастую находится глубже, заявила практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в Москве 900 мальчиков и 400 девочек получили при рождении двойные, тройные и четверные имена. Четверные имена дали пятерым новорождённым.

Среди таких имён встречаются те, которые пишут через пробел, например Аврора Мари Виктория. Есть и варианты написания через дефис, например Ян-Роман.

Больше всего среди подобных имён в 2024 году было тех, которые состояли из двух слов.

Мальчикам чаще дают двойные имена, сочетающие в себе традиционные, например Алексей-Николай, Григорий-Максим, Лев Александр, Евгений-Ян, Марк-Иосиф, Ян-Роман, Егор-Лука, Августин Иван.

Отмечается, что 19 девочкам в 2024 году дали двойные имена, начинающиеся с имени Анна: Анна-Мария, Анна-Елизавета, Анна Александра, Анна-Агата, Анна-Амалия, Анна София, Анна-София, Анна-Николь, Анна-Эмилия и Анна-Мари.

Также родители выбирали двойное имя для девочек, включающее имя Ева.