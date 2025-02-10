Москва, 10 февраля, 2025, 23:04 — ИА Регнум. В Брянской области и Республике Крым вечером 10 февраля российские военные сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Вражеские БПЛА поразили в период с 20:20 до 21:10 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля в Минобороны России подтвердили, что за сутки средства ПВО сбили 51 дрон ВСУ, три снаряда системы HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции в указанный срок составили до 1105 человек, отметили в оборонном ведомстве.

В ночь на 10 февраля средства ПВО подавили 15 беспилотников противника над территорией шести российских регионов. Семь БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, ещё три БПЛА — над территорией Брянской области, два — над Ростовской областью и по одному — над Крымом и Белгородской и Курской областями.