Вашингтон, 10 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Киевский режим и военные торгуют поставляемым американским оружием. Об этом заявил журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Он считает, что оружие продают мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США.

«Они продают оружие наркокартелям. Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое США им отправляет. И это не мои догадки. Это факт, не домыслы. Так что это преступление», — заявил Карлсон во время интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом.

Также преступником журналист назвал экс-госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток. Он уточнил, что оттуда вооружение распространяется по всему миру.

Также зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев информировал, что западное оружие, переданное Киеву, активно применяется в Израиле. Он подчеркнул, что киевский режим и раньше торговал всем, что получал, включая газ и другие материалы.

Помимо этого, сообщалось, что украинцы продают на чёрном рынке взрывчатку и другое западное оружие, в том числе заряды C4.