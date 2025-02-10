Лондон, 10 февраля, 2025, 22:55 — ИА Регнум. В центр Лондона фермеры приехали протестовать на танках и тракторах с требованием отмены введения дополнительного налога на унаследованные сельскохозяйственные земли. Об этом 10 февраля написала британская газета The Independent.

Callum Darragh Лондон

«Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, и полоса транспортных средств тянется до Трафальгарской площади. На протесте также были замечены четыре танка», — отметили авторы.

По данным издания, у протестующих в руках были флаги Великобритании и транспаранты в поддержку британского сельского хозяйства.

Утверждается, что мероприятие организовала фермерская инициатива Save British Farming. По словам основательницы движения Лиз Уэбстер, цель акции — оказать давление на парламентариев с требованием пересмотреть агрессивную политику в отношении фермеров и восстановить связи с ЕС, куда направляется основная часть сельхозэкспорта.

Предположительно, в акции приняли участие около 2 тыс. фермеров.

Как сообщало ИА Регнум, в январе лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен призывал правительство остановить финансирование Украины на фоне экономических проблем в Великобритании. Он требовал «прекратить злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы». Также он предложил возобновить поставки российского газа по уцелевшей ветке «Северного потока — 2». По его словам, импорт дешёвого и качественного голубого топлива из России несёт в себе множество преимуществ.