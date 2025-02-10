Общественники написали обращение с просьбой признать Кортнева иноагентом
Общественники призвали признать певца Кортнева иноагентом
Москва, 10 февраля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал проверить музыканта, солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на иностранное влияние. Об этом он сообщил порталу News.ru.
По словам Резяпова, соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции РФ. Общественники считают, что Кортнев негативно высказывался о специальной военной операции, уехал из России, а затем вернулся зарабатывать на концертах.
«Кортнев пытается наладить свой бизнес в России, а до СВО активно участвовал в акциях с Алексеем Навальным (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), открыто осуждал политику России», — заявил Ильдар Резяпов.
Общественник также пояснил, что исполнитель называл спецоперацию «имперскими амбициями», считая, что Россия «отгородилась глухой стеной» от цивилизации.
Как сообщало ИА Регнум, концерты Алексея Кортнева начали отменять в России с 2023 года. В Новосибирске выступление музыканта должно было состояться 15 февраля. Сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании. Музыканта вызывали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий».
В марте 2024 года концерт выступавшего против спецоперации Кортнева запретили власти города Воткинска в Удмуртии.
В пермском «Ё-баре» 26 января отменили концерт Кортнева. До этого, 22 января, анонсированный на этот день концерт лидера «Несчастного случая» в Ростове-на-Дону также отменили. Причины отмены не сообщались.
Спектакль «Тест на любовь» Московского театра мюзикла с осудившим проведение СВО лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым в главной роли отменили. Об этом 4 февраля написала актриса и телеведущая Яна Поплавская.