Москва, 10 февраля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал проверить музыканта, солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на иностранное влияние. Об этом он сообщил порталу News.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам Резяпова, соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции РФ. Общественники считают, что Кортнев негативно высказывался о специальной военной операции, уехал из России, а затем вернулся зарабатывать на концертах.

«Кортнев пытается наладить свой бизнес в России, а до СВО активно участвовал в акциях с Алексеем Навальным (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), открыто осуждал политику России», — заявил Ильдар Резяпов.

Общественник также пояснил, что исполнитель называл спецоперацию «имперскими амбициями», считая, что Россия «отгородилась глухой стеной» от цивилизации.

Как сообщало ИА Регнум, концерты Алексея Кортнева начали отменять в России с 2023 года. В Новосибирске выступление музыканта должно было состояться 15 февраля. Сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании. Музыканта вызывали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий».

В марте 2024 года концерт выступавшего против спецоперации Кортнева запретили власти города Воткинска в Удмуртии.

В пермском «Ё-баре» 26 января отменили концерт Кортнева. До этого, 22 января, анонсированный на этот день концерт лидера «Несчастного случая» в Ростове-на-Дону также отменили. Причины отмены не сообщались.

Спектакль «Тест на любовь» Московского театра мюзикла с осудившим проведение СВО лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым в главной роли отменили. Об этом 4 февраля написала актриса и телеведущая Яна Поплавская.