Киев, 10 февраля, 2025, 22:29 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому может угрожать тюремное заключение после поездки на Мюнхенскую конференцию и в США. Об этом 10 февраля заявил депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться… По своему опыту скажу, в тюрьме надо на кого-то положиться», — уточнил он в Telegram-канале.

Также Дубинский напомнил о бывшем украинском премьер-министре Павле Лазаренко, которого в 2004 году приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.

Конференция по безопасности в Мюнхене состоится 14–16 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине, отметил 10 февраля глава форума Кристоф Хойсген. Ожидается, что в мероприятии примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог и Владимир Зеленский.

Глава киевского режима на конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, ради срыва процесса мирного урегулирования Зеленский готов даже выставить себя «несколько неадекватным» и потребовать ввода войск НАТО и передачи Украине ядерного оружия.