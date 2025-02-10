Лондон, 10 февраля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе достигла максимального уровня с февраля 2023 года. Это связано с увеличением отбора газа из хранилищ из-за похолодания. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

Стоимость фьючерсных контрактов 10 февраля выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час. Рост цен продолжается уже четвёртую неделю подряд.

В ближайшие дни в северо-восточных регионах Европы ожидается дальнейшее похолодание, поэтому участники рынка прогнозируют увеличение спроса на газ. По данным агентства, увеличение спроса привело к снижению запасов газа в подземных хранилищах Европы. Сейчас они находятся на минимальном уровне для этого времени года с момента энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году в феврале хранилища были заполнены на 67%, а сейчас этот показатель составляет 49%.

«Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, увеличился в последние несколько недель. Мы наблюдаем рост цен не только на ближайшие месяцы, но и на 2026–2027 годы», — прокомментировал ситуацию на рынке аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Помимо погодных условий, трейдеры также следят за решениями президента США Дональда Трампа, который ранее угрожал ввести импортные пошлины на товары из Европы. В случае введения ответных мер со стороны Евросоюза они могут затронуть сжиженный природный газ из США, которые являются основным поставщиком этого энергоносителя в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, Украина готова стать хабом для поставок газа в ЕС. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters.

1 января Россия в связи с отказом Киева продлевать соглашение на транзит газа в Европейский союз прекратила поставки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев наказывает Европу, подчеркнув, что Москва всегда выступала за поставки газа в ЕС и деполитизацию экономических вопросов.

Венгрия и Словакия заявили о заинтересованности в российском газе и обвинили Киев в срыве переговоров по возобновлению транзита голубого топлива.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский 8 февраля рассказал, что если переговоры по транзиту российского газа в ЕС возобновятся, то стороны заключат масштабные соглашения.