Москва, 10 февраля, 2025, 21:54 — ИА Регнум. Все ранее сделанные заявления российской стороны о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует радикалов по всему миру, оказались правдой, заявил 10 февраля заявил постпред при ООН Василий Небензя.

Global Look Press/IMAGO/Saulo Angelo

«У нас не вызывает никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности, вызванные террористическими актами».

Как передавало ИА Регнум, американский бизнесмен, руководитель нового ведомства по повышению эффективности управления властей США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. Он обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что USAID нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим США. По её словам, агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось».