Хельсинки, 10 февраля, 2025, 21:29 — ИА Регнум. МИД Финляндии вызвал посла России, заявив о якобы имевшем место нарушении российским самолётом воздушных границ в районе Финского залива, следует из публикации финского дипведомства в соцсети X.

Sergei Grits/AP/TASS

«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла России в министерство и потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство», — сообщил МИД Финляндии.

Пресс-служба минобороны Финляндии сообщила о якобы нарушении воздушного пространства на официальном сайте 7 февраля.

Ранее в воздушном пространстве Финляндии вблизи российской границы в течение нескольких часов курсировал американский разведывательный самолёт RC-135W Rivet Joint. По данным Yle, данный самолёт регулярно курсирует над разными регионами Европы, включая акваторию Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря в аэропорту Хельсинки по подозрению в нарушении санкций задержали частный самолёт Beechcraft, летевший из Литвы в Россию. По информации литовской радиокомпании LRT, воздушное судно следовало к новому покупателю.