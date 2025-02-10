В РФ намерены ввести обязательную маркировку отопительных приборов
Минпромторг: в РФ намерены ввести обязательную маркировку отопительных приборов
Москва, 10 февраля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Минпромторг предложил ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку некоторых видов отопительных приборов. Соответствующий проект постановления правительства РФ 10 февраля был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что нововведение коснётся радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.
«С 1 сентября 2025 г. планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующей продукции, а с 1 ноября 2025 г. — по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию», — сообщила пресс-служба Минпромторга.
Введение маркировки должно снизить долю незаконного оборота отопительных приборов и повысить эффективность проверок, отметили в ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий госконтроль за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России. С 1 марта 2025 года вводится обязательная маркировка такой продукции средствами идентификации. Организации, производящие и продающие её, и индивидуальные предприниматели, закупающие продукцию, должны будут предоставлять сведения об объёмах её производства и оборота в ЕГАИС.
В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило постановление о введении обязательной маркировки для ряда видов косметики и бытовой химии, бакалеи, смазочных материалов и моторных масел. Обязательную регистрацию продукции в государственной системе «Честный знак» будут проводить поэтапно.