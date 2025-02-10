Москва, 10 февраля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Минпромторг предложил ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку некоторых видов отопительных приборов. Соответствующий проект постановления правительства РФ 10 февраля был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предполагается, что нововведение коснётся радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.

«С 1 сентября 2025 г. планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующей продукции, а с 1 ноября 2025 г. — по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию», — сообщила пресс-служба Минпромторга.

Введение маркировки должно снизить долю незаконного оборота отопительных приборов и повысить эффективность проверок, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий госконтроль за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России. С 1 марта 2025 года вводится обязательная маркировка такой продукции средствами идентификации. Организации, производящие и продающие её, и индивидуальные предприниматели, закупающие продукцию, должны будут предоставлять сведения об объёмах её производства и оборота в ЕГАИС.

В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило постановление о введении обязательной маркировки для ряда видов косметики и бытовой химии, бакалеи, смазочных материалов и моторных масел. Обязательную регистрацию продукции в государственной системе «Честный знак» будут проводить поэтапно.