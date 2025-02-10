Москва, 10 февраля, 2025, 20:48 — ИА Регнум. Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях, в которых применяются явные дискриминационные методы, заявил 10 февраля на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника глава МИД РФ Сергей Лавров. Текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства.

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«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться», — сказал Лавров.

Он отметил, что сегодня международные организации становятся инструментом гибридной войны, а коллективный Запад рушит систему, которая выстраивалась для обслуживания его собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания. Глава государства также подчёркивал, что МИД РФ отстаивает законные национальные интересы страны и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мира в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности.