Москва, 10 февраля, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены её законные интересы, отметил министр.

Также 10 февраля Лавров заявил, что в случае дискриминации Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях.

РФ продолжит создание неуязвимых для внешнего давления механизмов международных расчётов, сказал также глава МИД РФ.

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