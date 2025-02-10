Лавров: конфликт на Украине можно завершить, лишь устранив его первопричины
МИД: в случае дискриминации РФ кардинально пересмотрит свои обязательства
Москва, 10 февраля, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены её законные интересы, отметил министр.
Также 10 февраля Лавров заявил, что в случае дискриминации Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях.
РФ продолжит создание неуязвимых для внешнего давления механизмов международных расчётов, сказал также глава МИД РФ.
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