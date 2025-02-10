Симферополь, 10 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщило 10 февраля Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 18:50 МСК дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Силы ПВО РФ в минувшие сутки сбили 51 дрон ВСУ, три снаряда системы HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer. Кроме того, ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов противника. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в указанный срок составили до 1105 человек.

Обломки украинского беспилотника упали на жилой комплекс в Краснодаре, повредив техническую надстройку на 19-м этаже. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 февраля средства противовоздушной обороны сбили над Крымом и Чёрным морем три беспилотника, запущенные Вооружёнными силами Украины. Ранее украинский дрон был сбит над рекой Волхов в Киришском районе Ленинградской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.