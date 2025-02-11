Санкт-Петербург, 11 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В однополом парном катании нет ничего отрицательного, тем более что такой опыт у России уже был, заявил заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с ИА Регнум.

Софья Сандурская/ТАСС Алексей Мишин

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина накануне, 10 февраля, заявила, что однополые дуэты могут разнообразить фигурное катание и привлечь к нему больше интереса. Парламентарий добавила, что не видит ничего негативного в этом, приводя в пример существующую практику в других странах.

«Насколько я знаю, в истории российского фигурного катания были соревнования и двоек, и четвёрок. Я не вижу здесь ничего отрицательного в том, чтобы выступали бы два юноши. Это интересная версия. Но это должны быть юноши как юноши, а девушки как девушки», — подчеркнул тренер.

Говоря об интересе к фигурному катанию в России, специалист отметил, что данный вид спорта на хорошем подъёме и привлекает большой общественный интерес.

«Но как идею я её не отрицаю. Это может стать очень хорошим средством для того, чтобы продлить активную жизнь спортсменов в фигурном катании, так как далеко не все достигают высокого уровня в одиночном катании или в классическом парном», — уточнил Мишин.

Эксперт объяснил, что есть большое количество фигуристов, которым, может быть, не удаётся высоко прыгать или делать многооборотные прыжки. Такие спортсмены могут не подходить для одиночного катания, для танцев на льду, и они уходят в групповое катание, объяснил заслуженный тренер.

«И я думаю, что вот тот вариант, который предлагает Роднина, тоже может вызвать определенный интерес и создать целую лигу дуэтов, где мальчик будет выступать в дуэте с мальчиком, а девочка — с девочкой», — подытожил Мишин.

Ранее 14-кратная чемпионка мира и трёхкратная обладательница золота Олимпийских игр Елена Вяльбе в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой заявила, что если Международный олимпийский комитет (МОК) хочет следовать западной повестке и быть «толерантным», то ему следовало бы создать отдельные соревнования для трансгендеров, а не пускать мужчин в женский спорт. Глава ФЛГР указала, что МОК ничего не создаёт, а только разрушает.

*ЛГБТ — запрещённое в России экстремистское движение.