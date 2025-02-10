Курск, 10 февраля, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Цифры потерь ВСУ в Курской области должны уже даже не впечатлять, а ошеломлять украинское общество, заявил 10 февраля военкор Евгений Поддубный.

Ранее 10 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за время ведения боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 59 тыс. человек.

«Западу, конечно, на эти данные начхать. Там если и пекутся о чём-то, то об ущербе материальном. Переводя число уничтоженной военной техники в денежный эквивалент», — написал военкор в своём Telegram-канале.

Однако и техника ВСУ в Курской области уничтожается десятками единиц, что становится закономерным финалом бездумной и бесперспективной атаки украинской армии на российский регион, отметил Поддубный, опубликовав видеозапись уничтожения одной из боевых машин ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что за время ведения боевых действий в Курской области ВСУ потеряли сотни единиц военной техники и вооружений, в том числе 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортёров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.

6 февраля Вооружённые силы РФ сорвали попытку контрнаступления украинских формирований в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в приграничных районах Курской области. Российские войска работают в Курской области героически, не жалея себя, и заслуживают самой высокой оценки президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.