Новая Каховка, Херсонская область, 10 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли центральный рынок города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщил 10 февраля глава администрации городского округа Виталий Гура.

Telegram/Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

«На территории центрального городского рынка в районе 1-й котельни повреждён газопровод», — написал он в своём Telegram-канале.

Гура отметил, что повреждение нарушило давление газа в сети. Чиновник добавил, что после на место прибыла аварийная бригада, которая устранила повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Новой Каховке. В результате атаки пострадал один человек.

8 февраля ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке. В ходе нападения повреждены две линии электропередачи. Также из-за обстрелов ВСУ в городе оказались повреждены пять многоквартирных домов. В зданиях были выбиты окна, повреждены стены и крыши. Кроме того, осколки попали в административное здание и хозяйственную постройку.