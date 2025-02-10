Ереван, 10 февраля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Законопроект о начале проведения процедуры присоединения Армении к Европейскому союзу (ЕС) включён в повестку очередных пленарных заседаний парламента республики. Об этом сообщается на сайте армянского законодательного органа.

Johanna Geron/AP/TASS

«В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы: … «О начале процесса присоединения Армении к ЕС», — говорится в сообщении.

Всего в течение четырёх дней в армянском парламенте планируется рассмотреть восемь законопроектов.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС, который теперь рассмотрит парламент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение ещё не означает членства страны в ЕС, ведь согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, процесс вступления Армении в Евросоюз «является волей народа». Симонян добавил, что параллельное сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.