Бангкок, 10 февраля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс по маршруту Пхукет — Москва, совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, сообщила пресс-служба авиакомпании.

РИА Новости/Максим Анкин

«Самолёт, выполнявший рейс SU277 Пхукет — Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Борт должен пройти дополнительный технический осмотр, а потому из Москвы решено направить резервный самолёт. Пассажиров разместят в гостинице, предоставив питание и напитки, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля в петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Тбилиси. У борта компании «Азимут» возникли проблемы с двигателем.

26 января пассажирский самолёт Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в Саратове. Причиной стал отказ одного из двигателей. Пострадавших в результате инцидента не было.