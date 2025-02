Москва, 10 февраля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту крупнейшего агрегатора онлайн-обменников BestChange.ru, передает 10 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере», — указали в РКН.

Юристы BestChange, в свою очередь, уже начали заниматься вопросом разблокировки сайта. В компании отметили, что не получали никаких предупреждений и уведомлений по поводу возможной блокировки. Команда BestChange также не станет публиковать свою позицию по данному вопросу до того, как в Роскомнадзоре ответят на их запрос, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber из-за неисполнения им требований законодательства. Вопросы к работе мессенджера появлялись на протяжении нескольких лет. В частности, россияне сообщали о том, что через Viber им поступают предложения купить запрещённые вещества.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о планах ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, которые не выполнили требования ведомства: компаний GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In., HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH.