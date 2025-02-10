Брюссель, 10 февраля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. В Европейском союзе (ЕС) вступил в силу закон, разрешающий добавление в продукты питания порошка из личинок мучного червя. Об этом заявила Еврокомиссия (ЕК).

Marijan Murat/DPA/TASS

«Еврокомиссия разрешила размещение на рынке обработанного ультрафиолетом порошка из целых личинок Tenebrio molitor (жёлтый мучной червь) в качестве нового продукта питания», — говорится в заявлении.

В ЕК пояснили, что этот порошок из насекомых может быть добавлен в хлеб, сыр, джемы или же макаронные изделия. При этом производители продуктов питания обязаны будут указывать на упаковке, что в составе содержится этот ингредиент.

«Потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — добавили в ЕК.

Согласно заявлению ведомства, порошок из мучного червя прошёл все необходимые экспертизы и является абсолютно безопасным. Также уточняется, что разрешение будет действовать пять лет, после чего может быть продлено.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала не кормить россиян продуктами из сверчков. Она напомнила, что западные страны стремятся найти альтернативу мясу крупного рогатого скота, так как не поддерживают его производителей из-за желания снизить выбросы метана. Однако, по её словам, в России стоит использовать не порошок из насекомых, а белок растительного происхождения.

В августе 2022 года в ЕС одобрили для употребления в пищу домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу. Такое решение вызвало волну возмущения в странах Евросоюза. 15 сентября того же года в парламенте Румынии зарегистрировали законопроект, запрещающий использование насекомых при производстве продуктов питания для людей.