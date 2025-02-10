Москва, 10 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Компания «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon, входит в «Озон холдинг») подала в Арбитражный суд Московской области иск на сумму более 4 млрд рублей к ООО «Ориентир Запад-1», которое управляло складом в Истре, сгоревшим в 2022 году. Информация об этом следует из картотеки суда.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сумма, которую хотят получить от ответчика, составляет примерно 4,5 млрд рублей. По информации собеседника РБК, знакомого с материалами дела, с помощью иска компания намерена компенсировать часть средств за сгоревший товар. Товары на складе, а также оборудование и инвентарь были застрахованы на общую сумму до 11 млрд рублей.

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре произошёл 3 августе 2022 года, полностью ликвидировать его удалось только на следующий день. Жертвами происшествия стали двое человек, ещё 12 человек пострадали.

Огонь распространился на площади 55 тыс. кв. м. Убыток оценили в 10,78 млрд руб. Рассматривалось несколько вариантов причин пожара, в том числе короткое замыкание и нарушение норм проведения работ и обращения с огнём.

Как передавало ИА Регнум, ранее мать сотрудника Ozon, погибшего при пожаре на складе компании в Подмосковье в августе 2022 года, обжаловала решение суда, который удовлетворил её иск в полном объёме.

Пенсионерка Елена Маслихина обратилась в Московский областной суд с апелляцией на решение Клинского городского суда, который постановил выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако Мособлсуд оставил решение в силе, а решение матери погибшего вызвало вопросы у экспертов-юристов.