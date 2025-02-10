Тамбов, 10 февраля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Группа военнослужащих, допрошенных в Тамбовском гарнизонном военном суде, опровергла доводы следствия о ненужности металлоконструкций и об их хищении, в котором обвиняется бывший командующий 58-й армией генерал армии Иван Попов, сообщил 10 февраля ТАСС со ссылкой на нескольких участников процесса.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Суд опросил пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, рассказал собеседник агентства.

«Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений для личного состава и техники — как бронированной, так и автомобильной. Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно ещё привезти?» — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что около 1 тыс. тонн арматуры, уголка и металлических листов лежат на складе в Белореченске и числятся, по версии следствия, похищенными. Выступившие в суде военнослужащие заявили, что после отстранения Попова от командования 58-й армией поставки металла прекратились, и отметили, что без металлоконструкций защищать личный состав проблематично, сказал также источник.

Ранее около 20 командиров воинских частей, принимающие участие в СВО в Запорожской области, также опровергли в суде доводы следствия о виновности Попова, а власти региона отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу, так как никакого ущерба причинено не было, напомнило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майора Ивана Попова задержали в мае 2024 года, обвинив его в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов 16 октября заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.

Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский ранее отмечал, что представитель Запорожской области заявил об отсутствии ущерба региону от действий Попова, Минобороны не финансировало поставки металлоконструкций и также не имеет имущественных претензий к генералу, а многие свидетели обвинения далеки от понимания военных дел, и в их показаниях нет прямых доказательств причастности Попова к инкриминируемому преступлению.