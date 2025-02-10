Москва, 10 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, советского и российского актёра Олега Стриженова. Соответствующую телеграмму опубликовала 10 февраля пресс-служба Кремля.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — сказано в документе.

Глава государства отметил, что Стриженов входил в число тех творцов, для которых кино и театр стали призванием и делом всей жизни. Путин подчеркнул, что артист трудился с полной душевной отдачей и вдохновением. По словам президента, творчество Стриженова было высоко оценено и его искренне любили зрители.

Как сообщало ИА Регнум, Олег Стриженов скончался в Москве 9 февраля. Ему было 95 лет. Известность актёру принесла роль в драме «Овод», которая вышла на экраны в 1955 году.

Он также снялся в таких лентах, как «Капитанская дочка» (1958), «Белые ночи» (1959), «Пиковая дама» (1960), «Его звали Роберт» (1967), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Юность Петра» (1980) и других. В разное время Стриженов служил в Театре-студии киноактера и во МХАТе.