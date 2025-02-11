Москва, 11 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Председатель Национального правозащитного комитета, глава Российского антиглобалистского движения и член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов — не только правозащитник, но и официальный враг США, обвинённый администрацией Джо Байдена в «пропаганде пропутинской пропаганды». Об этом правозащитник рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум

В США Ионов подвергся уголовному преследованию за свою позицию, а прокурором, выдвинувшим обвинения, оказался тот же человек, что занимался делом в отношении уже нынешнего президента США Дональда Трампа.

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Как объяснил Александр, после начала СВО в американском медиапространстве началась мощная антироссийская кампания

«Но эти активисты начали делать обычные зум-конференции, куда приглашали лидеров различных американских организаций, которые подавали объективную информацию. На нескольких зумах меня тоже попросили выступить, чтобы я рассказал о реальных причинах СВО, высказал своё отношение. От этого следствие и оттолкнулось. У меня в обвинительном заключении так и было написано: «пропаганда пропутинской пропаганды» (это официальная формулировка прокуратуры). Причём у меня был один прокурор с Трампом», — поведал Ионов.

По мнению правозащитника, не будет преувеличением, если называть администрацию Байдена самой сумасшедшей администрацией в истории США до сегодняшнего дня.

Ионов добавил, что за мнение, отличное от антироссийской пропаганды, в США преследованию подверглись многие американцы. При этом он подчеркнул, что есть много организаций, которые не разделяют точку зрения правительства США.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.