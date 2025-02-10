Москва, 10 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. В этом году в Москве проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, ремонт фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия, будет находиться под особым контролем.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко

«Запланирован капитальный ремонт 802 фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома.

Так, восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, которая защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды, пояснил заместитель мэра Москвы.