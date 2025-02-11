Москва, 11 февраля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Председатель Национального правозащитного комитета, глава Российского антиглобалистского движения и член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов рассказал, как стал инициатором признания «Медузы» и «Дождя» СМИ-иностранными агентами (также признаны нежелательными в России).

РИА Новости/Виталий Белоусов

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой правозащитник рассказал, что старался содействовать принятию закона об иноагентах в России, а для этого «нужно было зайти в этот клубок целующихся змей кому-то и выдержать весь яд».

«Я прям зашел и разворошил это гнездо… Нет. Я просто посадил юристов, которые посмотрели бюджетирование «Медузы» и «Важных историй» (признано СМИ-иноагентом, с 2022-го его учредитель находится в списке нежелательных организаций), а также их учредителей и членов совета директоров», — объяснил Ионов.

Он напомнил, что «Медуза» очень давно и целенаправленно работала против России, «качая» иногда очень сомнительную либеральную повестку. Потом этих организаций становилось всё больше, а когда стало ясно, что делается это целенаправленно, он решил выяснть, кто за этим стоит.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946762" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Член СПЧ Ионов о СМИ-иноагентах: я разворошил клубок целующихся змей

«После войны в Югославии в Косово возник проект OCCRP — так называемая независимая ассоциация журналистики, которые как раз слили панамский архив не без помощи американских спецслужб. Эти ребята начали очень активно получать американское финансирование через аффилированные НКО в США и европейских странах и как грибы после дождя начали расти. На сегодняшний день у OCCRP и GDN — около 60 филиалов. Они свозят со всего мира молодых журналистов, дают им нарративы и темники, которые важны для Вашингтона. Дальше они показывают KPI внутри себя, внутри американских спецслужб. То есть это позиция влияния. Так вот, «Медуза», «Важные истории», Стокгольмская школа экономики (весь список можете посмотреть на сайте минюста) получали деньги от США и Великобритании и писали для них отчёты», — поведал Александр.

По словам Ионова, как-то во время прямого эфира с иноагентом Аниным, он поинтересовался% «Зачем российскому независимому журналисту ассоциация в Соединённых Штатах, которая ему на карту переводит деньги?». Он не ответил на этот вопрос. Начал рассказывать, как в Советском Союзе репрессировали его деда.

Но, как объяснил правозащитник, у США весьма открытая бухгалтерия, и все НКО чётко ведут отчёты, в которых зафиксированы траты. И тот же Анин, за свою деятельность получал до 20 тыс. долларов в месяц.

«И сегодня эти медиапроекты — конченые предатели, которые пишут глупости о Россию и наших солдатах. Слава Богу, что их сегодня в нашей стране нет… Вэсэушники запускают противоракету С-300. Понятное дело, у них техническое состояние комплексов оставляет желать лучшего (они старые, их не модернизировали). Ракета попадает по жилому дому. А «Медуза» пишет: «Россия атаковала живой дом, 500 младенцев погибли». Это же ложь. А потом на них начинают ссылаться западные источники», — подчеркнул Ионов.

Он также рассказал, почему в США за него предлагают 10 млн долларов, какие обвинения ему предъявил прокурор, занимавшийся делом Дональда Трампа, и как Пугачёва и Галкин (иноагент) стали больше походить на цирковую труппу, колесящую по Европе.

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