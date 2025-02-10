Курск, 10 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Жители села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали, как пережили 186 дней до освобождения населённого пункта, сообщил 10 февраля телеканал «Звезда».

Об освобождении Николаево-Дарьино пресс-служба Минобороны РФ проинформировала 27 января.

Боевики ВСУ стреляли из танков, атаковали дронами и убивали мирных граждан, рассказали собеседники телеканала. Жители оставались без света и без связи, прятались в подвалах, ели консервы и картошку, а воду набирали в реке. Погибших хоронили в огородах.

«На кладбище нам уже нельзя было. Нас туда не пускали. Хоронили людей. Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода», — рассказали собеседники телеканала.

После освобождения жителям населённого пункта оказали первую медицинскую помощь, также их обследуют в госпитале, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 февраля сообщалось, что боевики ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны в одном из временно оккупированных населённых пунктов Курской области. Перед смертью ветерана пытали, отмечалось в сообщении.

Ранее жители Курской области, освобождённые из плена, рассказали, как военные ВСУ лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что жителей содержали на территории закрытого учреждения.

Попавший в плен боец ВСУ Евгений Фабрисенко ранее признался, что он и его сослуживцы в курском селе Русское Поречное убивали мужчин и насиловали женщин, которых потом убивали. Боевики выполняли приказ командования уничтожить всех жителей населённого пункта, заявил пленный. Следственный комитет установил причастность украинских военных к убийству 22 мирных жителей освобождённого села.