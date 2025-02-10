Богота, 10 февраля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. В колумбийском муниципалитете Кахибио во время финального матча местного женского футбольного турнира от удара молнии погибли четыре футболистки. Об этом сообщает местный телеканал Caracol.

По данным телеканала, матч проходил в деревне Эль-Реаль. Во время игры начался сильный дождь, из-за которого большинство людей укрылось в помещении, однако часть осталась на улице. В какой-то момент в дерево близ стадиона, под которым укрывались люди, ударила молния, в результате чего пострадало семь человек.

В публикации уточняется, что помимо четырёх футболисток погиб также один мужчина. Ещё двое женщин, по информации телеканала, были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза погиб от удара молнии прямо во время футбольного матча. Уточняется, что инцидент произошел на 23-й минуте встречи между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка».

Начался шторм, из-за которого матч был приостановлен, и футболисты уже покидали поле, когда молния ударила прямо в 35-летнего защитника, рядом с которым стоял вратарь. Отмечается, что оба пострадавших были госпитализированы, однако Де ла Круз Меза был уже мёртв. Вратарь, стоявший рядом с защитником, получил серьёзные ожоги, но остался жив.