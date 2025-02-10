Москва, 10 февраля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Участники Форума классных руководителей запустили онлайн-проект «80 добрых дел к Победе», заявки на участие подали уже более 900 команд из всех регионов страны, сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

VK/Сферум

Основная идея проекта — провести вместе с учениками 80 мероприятий (добрых дел), посвящённых теме Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется на платформе «Сферум», что откроет новые возможности для учеников из отдалённых районов — они смогут проводить виртуальные экскурсии, онлайн-встречи с ветеранами и создавать цифровые проекты, отметила пресс-служба.

«Цель проекта — формирование патриотического сознания и уважения к историческому наследию у молодёжи через вовлечение в активную деятельность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении.

Проект реализуется с 1 февраля по 30 апреля, его итоги подведут 1–8 мая. Предусмотрены восемь направлений: «Историческая память», «Поддержка ветеранов», «Цифровые технологии в сохранении памяти», «Патриотическое воспитание молодёжи», «Сохранение памятников и мемориалов», «Творчество и искусство», «Волонтёрство и помощь», «Научные и образовательные проекты». Задача участников — совершить как можно больше добрых дел по указанным направлениям.

Любой желающий может заполнить заявку и присоединиться к проекту в любое удобное время, отметили организаторы. В состав команд, помимо учащихся, классных руководителей и кураторов групп, могут войти и родители школьников. Организатор проекта, представительница Татарстана Татьяна Мадиева отметила, что новые заявки поступают ежедневно.

«Каждое доброе дело, каждая инициатива — это маленький, но уверенный шаг навстречу великому. Мы не просто чтим память героев, мы создаём будущее, наполненное светом, добротой и единением. Проект растёт с каждым днём», — отметила она.

Проект призван сделать память о войне живой и актуальной для современной аудитории, отметил другой организатор инициативы, представитель Петербурга Никита Шамис. Программа поможет вдохновить учеников на совершение добрых поступков и формирование активной гражданской позиции, поспособствует развитию у школьников чувства ответственности и стремления к позитивным изменениям в обществе, заявил модератор проекта, представитель Ростовской области Алексей Удот.

«Участие в этом проекте позволяет возродить уникальные истории отважных и смелых людей, защитивших наше с вами счастье. Подрастающее поколение, наши ученики, выполняя задания каждого трека, всё больше углубляются в историю нашей страны, проникаются чувством гордости за наших предков и их отважные подвиги», — отметила в свою очередь учитель начальных классов школы №2 города Щигры Курской области Алина Панченкова.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале в московском Гостином дворе прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали творческие деятели и коллективы, а также поэты и певцы из числа участников спецоперации со всей страны.

8 февраля по всей России прошла акция «Отважное маленькое сердце», посвященная подвигу детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Для молодёжи организовали классные часы, беседы, лекции и кинопоказы.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Глава государства напомнил, что в мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.