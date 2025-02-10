Москва, 10 февраля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Отказ американцев проводить лётные программы истребителя пятого поколения F-35А на выставке в Индии, где также находится российский истребитель пятого поколения Су-57, говорит о том, что западные производители не спешат конкурировать на непривычных площадках, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости/Нина Падалко

Экспортный вариант российского истребителя Су-57 впервые показали на выставке в Индии. Самолёт успешно совершил полёт на международном авиационно-космическом салоне Aero India. Посол РФ в Южноазиатской республике Денис Алипов сообщил, что США, участвующие в этой же выставке, отказались от полётных программ с участием своих новейших истребителей F-35A. Дипломат завил, что соперники не готовы к честной борьбе.

«В целом, западные производители самолётов, как-то не спешат конкурировать ни на китайских площадках, ни на индийских. Раньше они демонстрировали свои возможности, особенно на западных авиационных салонах, на ближневосточных форумах. То есть там, где они привыкли всегда быть в центре внимания. Но понимаете, появляются китайцы, с их истребителем пятого поколения. Появляется, естественно, Россия, которая уже несколько лет не просто испытывает, а использует на вооружении эти истребители»,— рассказал эксперт.

Михайлов напомнил, что Су-57 уже был задействован в боевых действиях, в отличие от F-35. Аналитик добавил, что конечно, американский самолёт присутствует на некоторых ближневосточных театрах военных действий, но практически никогда не видно и не слышно в новостях о реальном боевом применении истребителя против равнозначных или, как минимум, соответствующих противников, систем ПВО.

«Поэтому в данном случае, возможно, коллеги наши бывшие, боятся немножко не продемонстрировать какие-нибудь технические характеристики, которые продемонстрировали в это время российские коллеги. F-35 до сих пор, по ряду мнений, считается довольно сырым изделием и несовершенным, скажем так»,— отметил собеседник агентства.

Незадолго до выставки в Индии, Су-57 продемонстрировал свои возможности на выставке в Китае, указал эксперт. Он рассказал, что после того выступления, западная пресса попыталась дискредитировать российский истребитель пятого поколения, заявляя о каких-то недочётах и недостатках.

«При этом Индия сейчас ведет переговоры с Российской Федерацией, с Рособоронэкспортом, о возможности, во-первых, локализации производства экспортного Су-57 на территории Индии, во-вторых, возможности производить совместный российско-индийский самолёт пятого поколения. То есть сейчас идет такая большая дискуссия между сторонами и возможно то, что мы добьёмся позитивных результатов. Поэтому на фоне всего происходящего, конечно, интерес к российскому самолёту очень большой»,— подчеркнул Михайлов.

Если США по итогу не представят свои лётные программы, то это не придаст им никакого положительного эффекта, так как все хотят увидеть весь оружейный мир в одно и тоже время, в одном и том же небе, при одинаковых атмосферных и географических условиях, уточнил аналитик.

«По сути, сейчас на этом форуме присутствуют два самолёта пятого поколения. Это наш Су-57 и американский F-35, так как Китай традиционно не участвует в индийских выставках и наоборот. И, наверное, в случае с американцами, бывает иногда проще сойти с дистанции и вообще не соревноваться, сославшись на ряд политических, личных причин социального, психологического характера, чем действительно выйти к барьеру и продемонстрировать более низкий уровень высшего пилотажа»,— объяснил специалист.

Михайлов допустил вариант, что американские коллеги просто посмотрели шоу, которое показывал заслуженный лётчик-испытатель, герой России Сергей Богдан, пилотирующий Су-57 на выставке в Китае несколько месяцев назад. И приняли решение, что пилоты США могут не вытянуть такие фигуры высшего пилотажа, после чего решили не рисковать. По словам эксперта, это вполне может быть такой простой попыткой не опозориться.

Ранее ИА Регнум передавало, что министерство обороны Индии задумалось о покупке российского истребителя пятого поколения Су-57. Замглавы ведомства Санджив Кумар заявил, что ожидает от Су-57 захватывающего выступления в ходе авиашоу.

Российский истребитель Су-57, прошедший проверку на прочность в зоне СВО, превосходит все остальные самолёты пятого поколения по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Как отметили авторы публикации, российский истребитель способен выполнять множество тактических задач на поле боя, начиная с ликвидации целей в воздухе, заканчивая подавлением систем противовоздушной обороны.