Киев, 10 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила президенту США Дональду Трампу сделать Украину 52-м американским штатом. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

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«Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», — указала она в публикации.

При этом Безуглая никак не пояснила эту идею.

В настоящее время в составе США находится 50 штатов. 51-м штатом принято называть территорию, которая может следующей войти в состав Соединённых Штатов, чаще всего в этом статусе упоминается Пуэрто-Рико.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом. Трамп уточнил, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Президент добавил, что для канадцев присоединение к США будет означать снижение налогов, отмену торговых пошлин, а также гораздо лучшую военную защиту.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что считает угрозы Трампа присоединить страну к США реальными. По его словам, Трамп хочет получить доступ к критически важным минералам Канады.