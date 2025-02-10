Москва, 10 февраля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» провела кадровые изменения в руководстве двух департаментов. Об этом сообщили 10 февраля в пресс-службе организации.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

В холдинге уточнили, что начальником департамента 715, который отвечает за вопросы управления персоналом, был назначен Александр Шагов. Он сменил на указанной должности Елену Касьян, которая вышла на пенсию.

Шагов работает в «Газпрома» с 2010 года. До этого был заместителем начальника департамента 715 — начальником управления. Вторым изменением стало назначение Антона Мухина на пост заместителя руководителя аппарата правления — начальника управления 127.

Галину Тарасову освободили от этой должности в связи с выходом на пенсию. В «Газпроме» отметили, что Мухин работает в холдинге с 2002 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления 127.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в компании проводится процесс по оптимизации численности сотрудников. Он отметил, что другие подробности организация пока не озвучивает.

Куприянов также подтвердил подлинность письма, в котором речь шла об идее сократить число сотрудников центрального аппарата «Газпрома» вдвое, с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. человек. Соответствующее предложение заместителя председателя правления компании Елены Илюхиной было направлено главе холдинга Алексею Миллеру.