Москва, 10 февраля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Диверсанты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались провести диверсию в зоне проведения спецоперации с помощью шоколадок, начинённых взрывчаткой. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась», — рассказал он.

Гусев также подчеркнул важность контроля за питанием российских бойцов на фоне попыток отравления со стороны диверсантов ВСУ. По его словам, в условиях проведения спецоперации это становится уже не вопросом защиты прав потребителей, а вопросом национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в январе российский гражданин был задержан сотрудниками ФСБ в Московской области за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Представители киевского режима обещали обеспечить диверсанту выезд в одну из европейских стран, но обманули его, пропав со связи.

В декабре 2024 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в Telegram видео задержания диверсанта, заложившего взрывчатку под внедорожник в Донецке.