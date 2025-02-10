Вашингтон, 10 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 10 февраля перепостил в соцсети Truth заявление президента России Владимира Путина о том, что Европа «встанет у ног хозяина».

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Путин ранее заявил, что Трамп, у которого сильный характер, быстро наведёт порядок в Европе, а лидеры стран ЕС «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

Сообщение телеканала CNBC с данным высказыванием президента России Трамп перепостил без комментариев.

Соцсети

Как передавало ИА Регнум, в интервью журналисту Павлу Зарубину ранее в феврале Путин также отмечал, что экс-президент США Джозеф Байден больше нравился лидерам стран ЕС, которые активно боролись с Трампом и растерялись, когда тот выиграл выборы.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин на товары из Евросоюза. Это решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. Президент США отметил, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары. В декабре 2024 года он угрожал, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов.

9 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент США намерен возложить вопрос гарантий безопасности Украины на Европу. Трамп ранее требовал от стран Евросоюза увеличить финансирование помощи киевскому режиму до уровня, сопоставимого с поддержкой со стороны США.