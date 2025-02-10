Москва, 10 февраля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. На территории ресторана «Джи Джи Гриль» в московском парке «Сокольники» вспыхнул пожар, сообщает 10 января Telegram-канал Shot.

Telegram/МЧС Москвы

«На месте работают экстренные службы, площадь возгорания — 100 квадратов. Информация о пострадавших и о причинах возгорания уточняется», — сказано в публикации канала.

По сообщениям очевидцев, были слышны два хлопка, после чего над зданием поднялся густой дым.

В МЧС России уточнили, что одноэтажное строение горит на улице 1-й Лучевой. На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники. В 18:46 в ведомстве сообщили, что огнеборцы локализовали пожар. Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Николаевских банях в Химках, были эвакуированы около 10 человек. Огонь распространился на площади 100 кв. м. На месте работали 28 специалистов и семь единиц техники. По итогу пожар был полностью ликвидирован.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 февраля вспыхнул пожар в здании бывшего Электрозавода. Сотрудники МЧС спасли более 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.