Симферополь, 10 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Прокуратура в Крыму передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу республики Сергея Аксёнова. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Известия/Александр Казаков

Обвинительные заключения утверждены в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Бондаря и Оксаны Шевченко. Им инкриминируют, в зависимости от роли каждого, приготовление к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств (чч. 1, 4 ст. 222.1 УК РФ). Рассматривать по существу дело будет Южный окружной военный суд.

По данным следствия, в феврале 2022 года житель Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал группу для совершения теракта на территории Крыма. Бондарь и Шевченко должны были вести наблюдение за маршрутами передвижения машины Аксёнова, а также осуществлять подготовку покушения на него. Позже к ним присоединился Ананьев, который хранил у себя компоненты для изготовления бомбы.

Бондарь привез из Запорожской области радиоуправляемое взрывное устройство, передатчик и приемник. Они спрятали его в арендованном Шевченко гараже в Симферополе. Совершить теракт у них не получилось, в начале февраля 2024 года их задержали сотрудники ФСБ.

Как предавало ИА Регнум, 3 мая 2023 года сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на Аксёнова и других руководителей Крыма, которое готовила украинская разведка. Правоохранители задержали группу злоумышленников и изъяли у них взрывные устройства, детонаторы, механизмы на радиоуправлении, трекеры для слежки. В начале июля того же года ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма.

23 мая 2024 года Аксёнов сообщил, что за последний год спецслужбы предотвратили четыре покушения на него. Во всех случаях они задержали злоумышленников. Глава республики подчеркнул, что никто не сможет запугать крымчан. Тех, кто готовит теракты, нужно задерживать живыми или мёртвыми, добавил он.

17 июля Аксёнов заявил, что по делу о покушении на него проходят более 10 обвиняемых. Всех, кто угрожает жизни жителей Крыма, ждёт заключение или смерть, подчеркнул он.

20 августа Южный окружной военный суд в ходе заседания приговорил Игоря Корчинского, фигуранта дела о попытке взорвать машину главы Крыма, к 18 годам заключения. Кроме того, суд назначил осужденному штраф в размере 350 тыс. рублей. Было установлено, что он, получая инструкции от сотрудника Службы безопасности Украины, обучился применению взрывных устройств и в июне 2023 года забрал бомбу из тайника, чтобы установить на машину Аксёнова. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.