Нью-Дели, 10 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил первый полёт на международной авиационно-космической выставке Aero India. Соответствующее видео 10 февраля опубликовала пресс-служба «Ростеха» в Telegram-канале.

Иван Каргапольцев/ТАСС

«Виртуозный летчик-испытатель Сергей Богдан показал в небе Индии, как может летать российский истребитель пятого поколения Су-57Э. На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре самолет вызвал настоящий ажиотаж», — сказано в публикации «Ростеха».

Истребитель совершил первый квалификационный (тренировочный) полёт в преддверии запланированных демонстрационных вылетов в рамках выставки. Су-57Э находился в небе около десяти минут.

Самолёт Су-57 является истребителем пятого поколения с использованием технологии малозаметности. Он создан для боя с любыми истребителями потенциального противника, а также может использоваться для уничтожения наземных и надводных целей.

Как передавало ИА Регнум, посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов заявил, что США отказались от полётных программ истребителей F-35A и F-16 на авиакосмической выставке Aero India 2025, узнав, что на этом мероприятии будет демонстрироваться российский Су-57.

Ранее авторы американского журнала Military Watch Magazine отмечали превосходство Су-57Э над всеми остальными самолётами пятого поколения по испытанности в боевых условиях. Российский истребитель способен выполнять множество тактических задач на поле боя, начиная с ликвидации целей в воздухе, заканчивая подавлением систем противовоздушной обороны.