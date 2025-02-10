Москва, 10 февраля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Основатель международной процессинговой компании Chronopay Павел Врублевский, которого обвиняют в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, выступил в суде с последним словом, написанным с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил 10 февраля ТАСС.

ТАСС/ Антон Новодережкин Павел Врублевский

На прениях по делу в Хамовническом суде Москвы Врублевский зачитал стихи, сгенерированные нейросетью. В известной судебной практике прежде не было случаев использования ИИ для подготовки последнего слова.

«Ваша честь, мое слово — последнее здесь, но не последнее в битве за правду и справедливость. На моей стороне аргументы и факты, которых не счесть. А оружие истины — рифма, сопровождает её современная, но изысканная нынче учтивость», — сказал подсудимый.

Врублевский добавил, что с текстом ему помогли адвокаты, так как сам он находится в следственном изоляторе.

Прокурор просил назначить Врублевскому 12 лет лишения свободы и оштрафовать на 2,5 млн рублей. Собственника компании «Вангуд» Надежду Акимову обвинение попросило отправить в колонию на 8 лет, сотрудников Chronopay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева — на 7 и 10 лет колонии соответственно.

Суд отправил Врублевского под стражу в марте 2022 года. Сначала основателя Chronopay обвиняли в особо крупном мошенничестве и групповой краже, затем добавились статьи о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. В обвинительном заключении говорится, что предприниматель разработал план хищения денег с банковских счетов, для чего создал компанию «Вангуд».

В деле говорится об ущербе, составляющем примерно 500 тыс. рублей, потерпевшими числятся 37 человек. По версии следствия, обвиняемые похищали деньги под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение. Под стражей находятся все фигуранты, кроме Ведяшкина и Акимовой, помещенных под домашний арест. Никто из подсудимых не признает вину.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года 19-летнего сына Павла Врублевского объявили в международный розыск по статье Уголовного кодекса РФ. По информации «Известий», юношу заочно арестовали по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).