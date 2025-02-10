Рим, 10 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. В Риме кот пробрался в пассажирский самолёт перед взлётом, в результате чего работа воздушного судна была парализована на два дня. Об этом пишет издание The Sun.

The Sun

В материале указано, что животное залезло в отсек с электроникой Boeing 737 авиакомпании Ryanair, который готовился к вылету. Уточняется, что экипаж услышал кошачье мяуканье во время подготовки к совершению взлёта.

Попытка поимки кота увенчалась провалом, даже несмотря на то, что инженеры сняли несколько панелей. В итоге пришлось оставить дверь открытой и покинуть самолёт, чтобы зверь вышел самостоятельно. Так и случилось, однако лишь через два дня, на протяжении которых работа воздушного судна была полностью остановлена. После этого борт, наконец, смог вылететь в Германию.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года пассажирский лайнер голландской авиакомпании KLM, летевший из Нидерландов в Мексику, вынужденно сел на Бермудских островах из-за невыносимой вони. Оказалось, что причиной неприятного запаха стали живые свиньи, которые находились в грузовом отсеке воздушного судна. По данным газеты Daily Mail, свиньи «отдыхали» на Бермудах ещё сутки, пока их не забрал пустой грузовой самолёт.