Магас, 10 февраля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Судью из Ингушетии Алихана Ярыжева, который освободил от наказания членов группировки, причастной к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», подрыву «Невского экспресса» и убийству генерала Игоря Кириллова, могут лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности, сообщил 10 февраля Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По этим данным, высшая квалификационная коллегия судей в ближайшее время рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Ярыжева.

Судью подозревают в сговоре с членами экстремистской группировки баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ), сказано в сообщении. Ярыжев ранее приговорил к условным срокам родственников радикалов, причастных к взрыву «Невского экспресса», у которых при задержании нашли гранатомёт, гранату и пистолет Макарова, отметили авторы.

По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева, сказано в сообщении. После вмешательства прокуратуры Аушев был лишён статуса судьи и попал под следствие. Теперь к ответу могут привлечь и Ярыжева, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев, которые помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Помимо этого, террористы устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»).