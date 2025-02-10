Москва, 10 февраля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Военные пенсионеры с 1 марта смогут получить дополнительно проиндексированную пенсию, заявил 10 февраля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%», — сказал Картаполов журналистам.

Уточняется, что рассмотрение данного законопроекта в первом чтении запланировано 11 февраля. При этом депутаты могут принять документ сразу в окончательном чтении.

Как передавало ИА Регнум, депутаты ГД внесут на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о перерасчёте страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента. В частности, с 1 января 2015 года размер страховой пенсии увеличивается максимум на три балла за год при перерасчёте.

При этом в случае обычного исчисления ИПК при назначении страховой пенсии составляет максимум 10 баллов. Законопроект предусматривает перерасчёт страховой пенсии по старости работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года исходя из максимального значения ИПК (10 баллов вместо трёх).

Ранее в Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим до 93,59% от размера получаемого денежного довольствия. В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%, поэтому и пенсии необходимо повысить на столько же.